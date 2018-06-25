Группа демонстрантов сегодня с утра заблокировала главный вход в мэрию Еревана. Они требуют отставки мэра Еревана Тарона Маркаряна, сообщает радио «Азатутюн».

Причиной протеста стало расследование, видео которое было обнародовано накануне поздно вечером. Инициатором расследования стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян.

Согласно опубликованному материалу, «Тарон Маркарян, всю свою жизнь занимая лишь государственные посты, нажил довольно большое богатство».

Видео вызвало недовольство граждан. Они говорят, что здание мэрии Еревана уже превратилось в «место преступления», и что им могут заниматься только представители правоохранительных органов.

«Вчера было опубликовано видео, где перечислены все преступления. Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводам, другое дело, когда распространяется видео, а подготавливает это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна», — заявил один из демонстрантов.

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