24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 30-35°, в Баку ночью 21-23°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 35-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24 июня подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Температура воды в море составит 23-24°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Температура воды в море составит 24-25°.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 32-37°, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.

Minval.az