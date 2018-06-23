Нападающий сборной Бразилии Неймар оскорбил партнера по команде Тиаго Силва за то, что тот вернул мяч костариканцам во встрече второго тура группового этапа на чемпионате мира-2018, пишет Globo.com.

«Меня расстроило поведение Неймара», — признался защитник и рассказал, что нападающий его «проклял». По мнению Силва, решение вернуть костариканцам мяч только сэкономило время для бразильской сборной.

«Спокойно отнесся к этому, но было грустно видеть такое поведение по отношению ко мне», — заключил Силва.

Minval.az