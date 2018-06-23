Немецкий производитель автомобилей BMW и французская авиастроительная компания Airbus заявили, что готовы перенести производство за пределы Британии, если Лондон в ближайшее время не договорится об условиях выхода из ЕС, пишет BBC.

Глава британского филиала BMW Иан Робертсон заявил, что компания, производящая в Британии автомобили марок Mini и Rolls Royce, готова ждать только до конца лета.

«Если ясность [по поводу экономического соглашения ЕС и Британии] не появится в течение следующей пары месяцев, мы начнем готовить план на случай непредвиденных обстоятельств… а это означает, что Британия станет менее конкурентноспособной», — заявил он.

На предприятиях автопроизводителя в Британии работает около восьми тысяч человек.

Корпорация Airbus — на которую в Британии работают 14 тысяч человек — также предупредила, что перенесет производство, если Британия покинет единый европейский рынок и таможенный союз ЕС без соглашения о переходном периоде.

Британское правительство тем временем настаивает, что сумеет добиться выгодного соглашения, в том числе для промышленности.

Minval.az