В 2016 году Джонни Депп разорвал отношения с компанией The Management Group, которая долгие годы управляла его финансами, а в январе 2017-го подал на нее в суд. Актер обвинил бывших менеджеров в мошенничестве и заявил, что компания должна ему 25 миллионов долларов. TMG подала ответный иск, заявив, что из-за трат Деппа компания влезла в долги на четыре с половиной миллиона. Очередное заседание суда по этому делу назначено на август 2018 года. Американский журналист Стивен Родрик специально для Rolling Stone попытался разобраться, что случилось с одним из самых популярных голливудских актеров. Об этом пишет «Медуза».

Стивен Родрик, известный своими расследованиями о политиках и спортсменах, встретился с Деппом в одном из его домов — в Лондоне. Этому предшествовала переписка из 200 писем. «Вы здесь, чтобы узнать правду? — спросил Депп перед началом интервью. — Это история о предательстве». Сев за стол перед одинаковыми кучками табака и гашиша, Депп поинтересовался, не против ли Родрик, но сначала предложил выпить вина. Интервью — с небольшими перерывами на сон журналиста — растянулось на 72 часа.

По подсчетам Rolling Stone, за свою актерскую карьеру Джонни Депп заработал 650 миллионов долларов, а фильмы с его участием в общей сложности собрали 3,5 миллиарда. Сейчас от состояния актера почти ничего не осталось. Как полагает The Management Group, всему виной — непомерные траты Деппа, чьи запросы возрастали с каждым годом, а также его нежелание вникать в собственное финансовое положение. Представитель компании заявил, что у актера, вероятно, расстройство психики, которое заставляло его совершать компульсивные покупки: иногда его образ жизни обходился Деппу в два миллиона долларов в месяц.

Сам актер и его адвокат считают иначе: по мнению Деппа, проблема в том, что он полностью доверял основателям TMG Джоэлу и Роберту Мэнделам, управлявшим его финансами, и они этим воспользовались. В частности, в иске Деппа говорится, что TMG без его ведома перевели его сестре Кристи (она возглавляет продюсерскую компанию Деппа Infinitum Nihil и участвовала в финансовых сделках актера) семь миллионов долларов, а бывшему ассистенту — 750 тысяч. Кроме того, он якобы был не в курсе, что не уплатил вовремя более пяти с половиной миллионов налогов.

Последние полтора года, пишет издание, у Деппа возникала одна проблема за другой. Сначала его жена, актриса Эмбер Херд, подала на развод после года брака, обвинив Деппа в домашнем насилии — как психологическом, так и физическом (позже они заключили внесудебное соглашение, из-за которого актер не может говорить об отношениях с Херд). В Голливуде говорят, что Депп не в состоянии запомнить свои слова в сценариях, и его ассистент подсказывает их актеру в наушник (Депп подтвердил эту информацию, объяснив, что ему так проще «играть глазами, ни на что не отвлекаясь»). Ходят и слухи о том, что любовь актера к алкоголю и наркотикам серьезно разрушила его здоровье.

«Я скатился на самое дно, ниже некуда. Осталось всего два варианта для следующего шага — приехать куда-то с открытыми глазами или отправиться откуда-то с закрытыми. Я больше не мог терпеть боль каждый новый день», — поделился актер подробностями развода с Эмбер Херд.

Родрик упоминает историю, которую ему рассказала актриса Пенелопа Крус: во время одного из ужинов с ней и дизайнером Стеллой Маккартни Депп прямо в ресторане попытался вырвать у себя зуб. Rolling Stone пишет, что актер все больше напоминает своих кумиров в конце их жизни — не только писателя и журналиста Хантера Томпсона, но и актера Марлона Брандо. «По мере того как рассудок Деппа ведет нас из одной кроличьей норы в другую, я постоянно вспоминаю его реплику из „Алисы в Стране чудес“: „Не сошел ли я с ума?“» — пишет Родрик.

Два года назад, когда Депп уволил управляющих его счетами, ему посоветовали нового адвоката — Адама Уолдмена. Как пишет Rolling Stone, с тех пор Уолдмен стал доверенным лицом актера (именно он предложил изданию интервью с Деппом в обход его агента). До этого из знаменитостей Уолдмен работал только с певицей Шер — но в 2014 году имя адвоката фигурировало в статье Business Insider «Американские бизнесмены, работающие на Путина». Как сообщало издание, адвокат консультировал российского бизнесмена Олега Дерипаску по вопросам американской визы и «коммерческих операций»; Уолдмен якобы получил за это более двух миллионов долларов. «Такое впечатление, что Уолдмену удалось убедить Деппа, что они вдвоем — борцы за свободу, бросившие вызов голливудской системе, а не падальщики, которые препираются из-за ошметков разбазаренного состояния», — пишет Rolling Stone.

Большая часть статьи посвящена финансовым проблемам Деппа. По словам актера, он подписывал важные документы не глядя — и винит в своем крахе не только бывших менеджеров, но и семью. Мать Деппа была властной женщиной, которая работала официанткой в две смены; дома она могла запустить в сына пепельницей и регулярно била. Актер признался, что на ее похоронах в 2016 году сказал: «Моя мама была, возможно, самым жестоким существом, которое я встречал в своей жизни».

С первого же крупного заработка в конце 80-х актер купил матери дом — ферму в Кентукки. Вскоре туда же переехала сестра актера Кристи с мужем; в последние годы, как пишет Rolling Stone, ферма и ее обитатели существенно опустошили счета Деппа. Бывшая сотрудница TMG, которая проходит свидетелем в тяжбе актера с компанией, вспоминает, что однажды сестра Деппа заявила ей: «Он мой брат. Мои деньги — это его деньги, и наоборот».

Депп утверждает, что не подозревал о расходах сестры, TMG же считает, что актер лукавит — и знал о своих финансовых проблемах еще в 2008 году, но отказывался принимать меры: сокращать расходы и продавать часть недвижимости. Из-за этого компании пришлось взять заем на четыре с лишним миллиона долларов — которые она теперь пытается вернуть через суд. По мнению Rolling Stone, исход дела сильно зависит от того, какую роль в финансовых делах Деппа играла сестра; сама она пока не комментировала ситуацию и отказалась говорить с изданием.

Родрик отметил, что актер во время интервью выглядел одиноким: ложился под утро, вставал после обеда и за все три дня интервью ни разу не вышел из дома. Его окружали лишь люди, которым он платит: повар, адвокат и охранники. Когда журналист решил закончить беседу и попрощаться, на дворе было утро; в доме не осталось никого, кроме них с Деппом, — и актер вышел его проводить. Следующие 15 минут Депп не мог открыть ворота — и Родрику пришлось лезть через забор. «Мы прощаемся, глядя друг на друга сквозь решетку ворот. „Береги себя, чувак, — сказал Депп. — Спасибо, что выслушал“».

«Депп исчезает на пару минут, а затем возвращается оживленным и заявляет, что нам надо посмотреть клип его друга Мэрилина Мэнсона „KILL4ME“, где он сыграл главную роль. Депп выкручивает громкость на телевизоре и пытается перекричать звук гитар: „Мэрилин — лучший. Он очень хороший друг. Он играл в Барби с моей дочкой“. Уолдмен стонет и закапывается головой в кучу диванных подушек. Это не переубеждает Деппа, который продолжает увеличивать громкость — пока на экране не появляется отметка 99».

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