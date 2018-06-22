В ближайшее время может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в рамках десятой неформальной встречи стран «Восточного партнерства» состоялось общее знакомство с министрами и главами делегаций, принимавшими участие в мероприятии.

«Это нельзя назвать встречей. Но пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением конфликта», — сказал Гаджиев.

Minval.az