Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов Совета директоров Азиатского банка развития.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов Совета директоров Азиатского банка развития.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2018/06/22 17:40
Раздел: Азербайджан
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