Американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В долговременном исследовании приняли участие 2974 человека в возрасте 30-54 лет с прегипертензией (незначительным повышением артериального давления). Количество потребляемой добровольцами соли определялось с помощью различных методов, в том числе анализов образцов мочи, собранных в течение 24 часов за несколько дней. Это позволило точнее определить уровень поступающей в организм соли. За состоянием участников следили в течение 24 лет, и за это время умерли 272 человека.

Оказалось, что есть прямая связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Внутри диапазона 1200-9000 миллиграмм хлорида натрия в день самый низкий уровень потребления был самым безопасным. При этом ученые показали, что в некоторых других научных работах, в которых кривая зависимости принимала J-образную форму (то есть низкие уровни соли якобы также повышали риск), использовались методы, способствующие серьезным погрешностям в измерениях уровня хлорида натрия.

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