«На современном этапе дружеские и доверительные узы сотрудничества и партнерства Государства Израиль и Азербайджана представляют подлинную и настоящую модель для большинства стран мира. В самые трудные моменты, эти страны всегда рядом друг с другом, всегда чувствуют взаимную поддержку. Одной из важных причин крепкого партнерства является человеческий фактор — давняя и тесная братская дружба между азербайджанцами и евреями, проживающими в Азербайджане. Таким образом, взаимоотношения почти во всех сферах жизнедеятельности между двумя государствами на достаточно высоком уровне. Наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в этих взаимоотношениях большая заслуга одного из архитекторов израильско-азербайджанского стратегического партнерства Авигдора Либермана».

Об этом в информационно-аналитической передаче «День» Девятого израильского телевизионного канала заявил глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

По его словам, если бросить взгляд на регион Южного Кавказа, в котором расположен Азербайджан, то невооруженным взглядом видно, что эта страна находится в очень сложном «геополитическом сэндвиче «, где находятся такие непростые и непредсказуемые геополитические акторы, как Россия, Турция и Иран. Несмотря на этот сложный геополитический лабиринт Южного Кавказа, Азербайджан успешно проводит свою многовекторную внешнюю политику и ему удается сохранять стабильность в стране.

По словам эксперта, в этом году Азербайджан широко отмечает 100 летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики:

«26 июня 2018 года состоится военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных Сил Азербайджана. В числе приглашенных правительством Азербайджана почетных гостей числился и министр обороны Израиля. Однако, узнав о том, что на военный парад был приглашен и министр обороны Ирана Амира Хатами, Авигдор Либерман отменил свою поездку. Думаю, что в Азербайджане, решение Либермана отложить свой визит в Баку понимают правильно и принимают с уважением. Израиль был и всегда будет важным стратегическим партнером Азербайджана. Я думаю, было принято взвешенное политическое решение со стороны министра обороны Израиля».

Эксперт подчеркнул, что учитывая сложную геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа, а также учитывая нашу ситуацию, связанную с ХАМАСом, вокруг сектора Газы, с положением в Сирии, встречаться с министром обороны Ирана совсем не хочется.

«Мы прекрасно понимаем, что азербайджано-израильское стратегическое партнерство раздражает в регионе многие государства. Среди первых, это Армения, которая оккупировала 20% территории Азербайджана, в результате которой в стране 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. И в этой сложной геополитической ситуации, у официального Баку с Государством Израиль очень хорошие отношения. Политический диалог и уровень доверия между странами на самом высоком уровне, экономическая составляющая очень хорошая», – отметил израильский эксперт.

Арье Гут подчеркнул, что Израиль является самым крупным покупателем азербайджанской нефти на мировом рынке: «Военно-стратегическое партнерство развивается и укрепляется. Во время исторического визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку, Президент Ильхам Алиев сказал, что уровень военно-стратегического партнерства между нашими странами составляет 5.5 миллиардов долларов. Это сегодня уже не секрет, что самые крупные израильские военно-промышленные компании, такие как «Эльбит»,»Рафаэль» и «Израильская Авиационная компания» активно и эффективно работают в строительстве азербайджанской военной промышленности. Эти израильские компании являются столпами военно-стратегического партнерства между нашими странами».

Эксперт также отметил, что в Азербайджане с большим уважением, почтением и теплотой относятся к министру обороны Израиля Авигдору Либерману, так как он стоял у истоков стратегического партнерства, еще будучи генеральным директором канцелярии главы израильского правительства, затем в годы, когда он был министром по стратегическому планированию.

«После, будучи главой израильского МИДа, он совершил свой исторический пятидневный визит в Азербайджан. Авигдор Либерман знаком практически со всеми влиятельными лицами азербайджанского правительства. У него очень хорошие доверительные и личные отношения с руководством Азербайджана, а также с ключевыми министрами азербайджанского правительства, в том числе и с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, который в сентябре 2017 года был с первым официальным визитом в Израиле, где его тепло и по-дружески встречал министр обороны Израиля Авигдор Либерман», – отметил Арье Гут.

«Между нашими странами существует очень много важных уз сотрудничества и партнерства, но самым главным и важным в наших отношениях остается человеческий мост. Сегодня в Азербайджане, в самых лучших условиях, проживает 25-ти тысячная еврейская община, прецедента этому в мире нет. В Азербайджане никогда не было антисемитизма, и мы выходцы из Азербайджана в Израиле очень гордимся этим фактом. Под патронажем Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Осенью 2018-го года в Азербайджане планируется открытие первого еврейского музея на Южном Кавказе. Если у кого-то возникнут сомнения в том, что Азербайджан с большинством мусульманского населения сумел наладить такой тесный уровень диалога, сотрудничества и партнерства с Израилем, пусть просто посмотрит на знаменитый еврейский поселок Красная Слобода в Губинском районе Азербайджана.

Отношения между Израилем и Азербайджаном, а также азербайджанских мусульман и азербайджанских евреев нельзя объяснить лишь взаимным интересом. Сегодня общие ценности и общая история пронизывают современные азербайджано-израильские отношения. Обе страны обогащаются наличием человеческих связей между ними и решимости жить в разнообразных религиозно-толерантных обществах.

Кроме того, очевидно и ясно, что евреи и мусульмане в Азербайджане мирно сосуществовали и сосуществуют сегодня как братья – и навсегда связаны между собой через общую историю и судьбу, и никакая сила не способно помешать этому” – резюмировал Арье Гут.

Minval.az