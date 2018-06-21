Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан и Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриел посетили Минск, Беларусь, 21 и 22 июня с целью участия в 10-м Неформальном партнёрском диалоге Восточного партнёрства. Они обсудят сотрудничество в рамках документа «20 ключевых задач к 2020 году» по итогам Саммита Восточного партнёрства, состоявшегося в ноябре прошлого года, а также способы усиления сотрудничества в сфере цифровой экономики, с министрами иностранных дел и министрами, занимающимися вопросами цифровой повестки дня, из шести стран Восточного партнёрства: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. 21 июня Комиссары встретятся с Министром связи и информатизации Республики Беларусь Сергеем Попковым для обсуждения путей сотрудничества в цифровом секторе и, в частности, в секторе устойчивости системы кибербезопасности, после чего они примут участие в пленарном заседании по вопросам развития широкополосных соединений и урегулирования тарифов на роуминг в регионе.

В пятницу Комиссар Хан вместе с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем примет участие в пленарном заседании по вопросам текущего состояния Восточного партнёрства и реализации Плана внешних инвестиций. Во время своего визита в Беларусь он также проведёт двусторонние встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, господином Макеем и господином Попковым. Также он встретится с представителями гражданского общества в сфере экономики и цифровой экономики. Фотографии и видеоматериалы о визите будут доступны на сайте EbS.

Minval.az