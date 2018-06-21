Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобские кричалки болельщиков сборной страны в матче чемпионата мира с национальной командой Германии, пишет ВВС.

Мексиканская футбольная федерация была оштрафована на 10 тыс. франков. Отмечается, что в случае повторных нарушений службы охраны стадионов будут вычислять и выводить с трибун провинившихся фанатов.

Мексиканцы активно используют кричалки, которые рассматриваются как гомофобские. Обычно они слышны, когда вратари команд соперников исполняют удары от ворот.

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