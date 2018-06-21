Дефицит предложения на мировом рынке нефти ожидается во втором полугодии 2018 года в объеме 1,6-1,8 млн баррелей в сутки. Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает Прайм в четверг, 21 июня.

Аль-Фалих выразил уверенность, что страны ОПЕК+ нарастят добычу в достаточном объеме, чтобы избежать нехватки нефти на рынке.

«Будьте уверены, что мы высвободим добычу нефти (в рамках сделки ОПЕК+ – ред.) в достаточном объеме, чтобы избежать нехватки предложения на рынке», – отметил он.

При этом Халид аль-Фалих надеется, что страны ОПЕК+ в предстоящие пару дней изменят курс сделки от сдерживания добычи нефти к наращиванию.

«Я все еще остаюсь оптимистичен и надеюсь, что в предстоящие дни мы сможем изменить курс сделки от сдерживания добычи к наращиванию добычи. Потому что это именно то, что нам нужно сделать», – сказал аль-Фалих в ходе выступления на семинаре ОПЕК.

Напомним, сегодня в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня – встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

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