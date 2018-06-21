В Екатеринбурге в преддверии матча между Францией и Перу совершено нападение на латиноамериканского болельщика. Об этом пишет TochkaNews.ru.

Молодой человек жестоко избил и ограбил футбольного фаната из Перу. По предварительным данным, напавший — россиянин. У пострадавшего перелом основания черепа.

«Напали на жителя Перу на улице Ботанической. Ему вскрыли череп, украли телефон Sony и камеру Canon. Нападавший 1982 года рождения», — передали полицейские по рации.

В УМВД по Екатеринбургу комментировать инцидент отказались.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

Minval.az