Цель новой власти Армении — развитие военной авиации, в связи с чем обсуждаются разные возможности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе пресс-конференции радио «Азатуцюн» на Facebook, касаясь возможности приобретения российских истребителей СУ-30СМ.

«Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет возможность сделать окончательные выводы, чтобы понять, каковы наши ресурсы и как мы можем их использовать, и поднять боеспособность армии. В настоящее время, это всего лишь планы, обмен мнениями», — сказал Григорян.

Minval.az