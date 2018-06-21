Музыкант Эдвард Айдынов родился в Баку. Сейчас он живет в Днепропетровске и скучает по родине, пишет «Вестник Кавказа».

«Я армянин по национальности. Родился поселке Амирджаны. Я бакинский музыкант, и некоторые там меня знают. Мне очень хочется приехать в Баку, но я не знаю как. Если бы мне дали разрешение, я бы обязательно приехал. Я никогда не забываю азербайджанский язык, и знаю его лучше, чем армянский. Пусть на меня никто не обижается, но я ведь вырос в Азербайджане.. Это моя земля.

Я живу в Днепропетровске уже 29 лет. На армянской земле я никогда не был. Я играл на азербайджанских свадьбах в Баку, всегда был среди азербайджанского населения, среди азербайджанских музыкантов, в том числе в филармонии. Я бакинец. О чем мне помнить и скучать, если не о Баку?», — рассказывает Айдынов.

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