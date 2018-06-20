20-го июня на военном полигоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за ходом проведения полевых занятий с различными подразделениями.

Министр обороны посетил учебный класс на тактической вышке, где проводились тактические занятия курсантов 3-го курса Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, сообщает сайт МО АР.

Согласно плану проведения занятий по теме «Наступление механизированного взвода», курсанты, выступающие в роли командиров взводов и отделений, действовали в соответствии с тактической обстановкой, созданной на данном занятии.

Назначенный в роли командира взвода один из курсантов довел до личного состава взвода боевой приказ о наступлении, после чего организовал взаимодействие и приступил к практическим действиям на боевой технике.

В ходе динамики были отработаны тактические приемы современного общевойскового боя, где предусматривались преодоление минных полей, применение различных форм построения боевого порядка, меры по обману условного противника, маскировка и другие вопросы.

Затем Министр обороны посетил участок стрельбища центра подготовки снайперов, где наблюдал за организацией и практическим выполнением стрельб. На учебных точках снайперы выполняли упражнения по обнаружению цели, занятию огневой позиции, маскировке, поражению цели точным огнем и другие действия, а также теоретическое изучение основ снайперского искусства.

Министр обороны также наблюдал за ходом подготовки мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Личный состав, привлеченный к занятиям практически выполнял упражнения по огневой, тактической, тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

В конце учебных занятий генерал-полковник З.Гасанов встретился с приглашенными на полигон представителями средств массовой информации.

В ходе беседы с представителями прессы министр обороны, поздравив азербайджанский народ по случаю 100-летия создания Вооруженных Сил, подчеркнул, что в результате проведения комплексных реформ под руководством, а также благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, сегодня Азербайджанская Армия полностью готова и способна выполнить любой боевой приказ.

Министр обороны ответил на вопросы представителей медиа о деятельности воинских частей, успешно проводимых реформах и достижениях, а также предстоящих обязанностях и задачах.

Minval.az