Лето в этом году в Азербайджане наступит 21 июня в 14.07.

Как сообщил АПА замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, в этом году лето в Азербайджане наступит 21 июня в 14:07 по бакинскому времени. Это считается моментом летнего солнцестояния.

Ученый отметил, что 21 июня в северном полушарии будет самый длинный день (14 часов 43 минуты) и самая короткая ночь. В южном полушарии напротив, будет самый короткий день и самая длинная ночь. С 22 июня дни станут короче, ночи длиннее. Этот процесс продолжится до 21 сентября.

Minval.az