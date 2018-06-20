Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы вносить конструктивный вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала в среду на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Во-первых, Россия полностью привержена своей роли как участника Минской группы ОБСЕ. И, во-вторых, будет делать все от нее зависящее для того, чтобы вносить конструктивный и эффективный вклад в урегулирование имеющегося кризиса и нормализацию отношений этих двух стран. Эта наша традиционная позиция. Для нас это очень серьезный вопрос», — цитирует ее Тренд.

Minval.az