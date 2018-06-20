«Враг развязал против нас широкомасштабную информационную войну. Однако и в этом они проигрывают нам».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

«Мы всеми средствами пытаемся нанести врагу поражение. Вы все видели, что Верховный главнокомандующий, не прибегая к силе оружия, одной лишь дипломатией положил конец власти Саргсяна.

Сегодня мы все должны сражаться с врагом. Армянские спецслужбы через социальные сети пытаются создать у наших солдат неуверенность в своих силах. Уважающие себя СМИ не должны идти на такие провокации.

Я прошу работников прессы быть осторожными. Средства массовой информации — большая сила. Эта большая сила должна присоединиться к борьбе с врагом и защитить страну», — сказал министр.

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