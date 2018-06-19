Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин сказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. Заявление опубликовали на YouTube-канале ведущего, сообщает Rtvi.

Ведущий не объяснил, почему больше не будет комментировать. Еще он попросил не спрашивать его об этом.

«Мы расстаемся с Первым каналом с взаимным уважением», — добавил комментатор.

9 июня Уткин рассказал, что будет комментировать футбол и участвовать в других проектах Первого канала во время ЧМ, «пока его не выгонят». Тогда же он пообещал переводить гонорар от Первого канала на благотворительность.

В 2016 году Уткина отстранили от комментирования футбола на телеканале «Матч ТВ». По его мнению, это связано с матчем «Байер» — «Барселона» 9 декабря 2015 года. Тогда он комментировал окончание первого тайма «сквозь сон». Вскоре он ушел с «Матч ТВ».

Позже Уткин перешел на канал Eurosport. Но в мае 2017 он заявил, что приостановит свою карьеру комментатора. После этого в интервью «Р-Спорт» он сказал, что не исключает возвращения в профессию.

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