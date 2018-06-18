В будущем может быть рассмотрен вопрос о создании единой таможенной зоны для тюркоязычных стран.

Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Посол отметил, что увеличение объёма международной торговли между странами Центральной Азии, Азербайджаном и Турцией может происходить в результате сокращения и полного устранения торговых барьеров, таких как, к примеру, импортные пошлины и квоты.

«Снижение тарифов, в свою очередь, может быть проведено по инициативе Тюркского совета с помощью образования таможенного союза, или зоны свободной торговли, или, что является более распространённой практикой, в результате международных переговоров», – цитирует его Trend.

Minval.az