Представители Европейского вещательного союза, которые требовали, чтобы конкурс «Евровидение-2019» не проводили в Иерусалиме, сейчас объявили о том, что Израиль вообще может быть лишен права проводить полуфиналы и финал международного конкурса.

Кроме того, организаторы конкурса недовольны планами провести масштабную реорганизацию телеканала Kan с целью полного распределения развлекательных и новостных программ, сообщает ESC Today.

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса «Евровидение-2019» строгого согласования трансляции с представителями власти. «Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс», — сказала Регев.

В Европе недовольны такими требованиями. Они обвиняют Израиль в чрезмерной политизации музыкального конкурса. Также по словам организатора трансляций конкурса 1999 года Ахралия Гольдфингера, среди продюсеров «Евровидения» ведутся разговоры о переносе конкурса в Австрию.

Minval.az