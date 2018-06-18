Экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также брата Саргсяна – председателя совета Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов «Пюник» Левона Саргсяна – лишили звания «почетный гражданин Гюмри», пишет «Спутник Армения».

Совет старейшин города проголосовал в пользу этого решения 18 июня в ходе заседания. «За» проголосовало подавляющее большинство членов совета.

Проект решения представила в Совете старейшин фракция «ГАЛА». В частности, аргументируя предложение по части Сержа Саргсяна, член фракции Кристине Мкртчян отметила упущения, допущенные экс-президентом в годы правления.

«В годы президентства Сержа Саргсяна страна пережила регресс в сфере прав человека и демократических свобод. Из республики эмигрировало около 400 тысяч граждан. Вырос внешний государственный долг страны. Считаю необходимым убрать из списка людей, удостоенных звания почетного гражданина, имя Сержа Саргсяна», — сказала Мкртчян.

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