Сбивший пешеходов в Москве таксист арестован. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мужчина помещён под арест на два месяца. Ранее он полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

В субботу в центре Москвы на Ильинке водитель такси выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали семь человек: два мексиканца, по двое граждан Азербайджана и России и один украинец.

За рулём автомобиля «Яндекс.Такси» был 28-летний гражданин Киргизии. На допросе мужчина рассказал, что до момента ДТП был за рулём около 20 часов и от усталости перепутал педали газа и тормоза.

Minval.az