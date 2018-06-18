Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча прошла в понедельник, 18 июня, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 65-й минуте забил защитник Андреас Гранквист с пенальти, который был назначен арбитром после просмотра видеоповтора.

Шведы догнали лидера группы F сборную Мексики, которая 17 июня обыграла действующих чемпионов мира команду Германии. Единственный мяч на свой счет записал полузащитник мексиканцев Ирвинг Лосано.

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