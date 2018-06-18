Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии провел крупнейшую за всю историю независимости страны антикоррупционную операцию, результатом которой стало задержание более 10 чиновников. Об этом сообщает белорусское издание «Ежедневник».

Как отмечается, КГБ начал зачистку коррупционеров с задержания директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ) Минздрава страны Александра Столярова. «Речь идет о поставках в белорусские медицинские учреждения оборудования не только по завышенным ценам, но и по явно мошенническим схемам, без соответствующих сертификатов либо с сертификатами, выданными ЦЭИЗ в рамках коррупционного сговора», — говорится в материале.

По информации издания, в течение прошлой недели в КГБ допросили причастных к проведению тендеров по закупке медицинского оборудования, его поставкам или сертификации. Некоторые из них после допроса были отпущены, но как минимум 10 человек были направлены в следственный изолятор.

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