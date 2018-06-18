Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Осаке нет граждан Азербайджана.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Также было отмечено, что посольство Азербайджана в Японии держит под контролем данный вопрос.
Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Осаке нет граждан Азербайджана.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Также было отмечено, что посольство Азербайджана в Японии держит под контролем данный вопрос.
Дата: 2018/06/18 15:38
Раздел: Новость
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