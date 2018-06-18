Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Осаке нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Также было отмечено, что посольство Азербайджана в Японии держит под контролем данный вопрос.

Minval.az