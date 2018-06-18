19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23°, днем 27-32°, в Баку ночью 20-22°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 19 июня подует порывистый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 21-22°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) подует порывистый северо-западный ветер. Температура воды в море составит 22-23°.

19 июня временами усиливающийся ветер хазри на фоне характерного для июня температурного режима на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 29-34°, в горах ночью 9-14°, днем 18-23° тепла.

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