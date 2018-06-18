Российско-азербайджанская комедия «Килиманджара» 19 июля выйдет в кинотеатрах России. Об этом сообщается на странице продюсерской компании Sreda Production company в соцсетях.

«Килиманджара» — результат сотрудничества Sreda Production company Александра Цекало и Азербайджана – вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и экс-участников КВН «Парни из Баку» Таира и Джабира Имановых.

В главных ролях — Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Бахрам Багирзаде.

«Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители», — именно так разворачивается сюжет комедии.

Съемки фильма прошли в 2016 году в Баку и пригородах.

Генеральным продюсером проекта выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, пишет «Москва-Баку».

Minval.az