Град создал трудности в движении автомобилей.

Как сообщает Report, выпавший град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству и фруктовым деревьям.

Кроме этого, ливень нанес ущерб сельскому хозяйству в Гедабее и Шамкире.

Minval.az