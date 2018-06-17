Град создал трудности в движении автомобилей.
Как сообщает Report, выпавший град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству и фруктовым деревьям.
Кроме этого, ливень нанес ущерб сельскому хозяйству в Гедабее и Шамкире.
Град создал трудности в движении автомобилей.
Как сообщает Report, выпавший град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству и фруктовым деревьям.
Кроме этого, ливень нанес ущерб сельскому хозяйству в Гедабее и Шамкире.
Дата: 2018/06/17 23:30
Раздел: Азербайджан, Видео
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