Заявления главы Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Марии Захаровой, озвученные на брифинге 15 июня, оскорбляют не только дипломатические принципы, но и правила этического поведения. Об этом председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

“Очень трудно понять госпожу Захарову. Иногда создаётся такое впечатление, что министерство иностранных дел данной страны вообще не имеет отношения к России. Конечно, в создании такой ситуации имеет большое влияние и проармянская позиция министра Сергея Лаврова. Но мне кажется, что госпожа Захарова сама отдельный антиазербайджанский остров», — приводит его слова Тренд.

Minval.az