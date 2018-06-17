В матче первого тура группы F мексиканцы выдали великолепный первый тайм, а затем удержали завоёванное в нём преимущество во втором — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий ПСВ Ирвинг Лосано на 35-й минуте с передачи Хавьера «Чичарито» Эрнандеса.

Уже через несколько минут после пропущенного гола чемпионы мира могли сравнять счёт, но после штрафного Крооса мяч попал в перекладину после невероятного спасения Гильермо Очоа. А на 89-й минуте вышедший на замену Юлиан Брандт дальним ударом задел штангу.

На 70-й минуте в ворота Германии мог быть назначен пенальти, но иранский судья Фагани не признал нарушением правил толчок Хуммельса в спину Эрнандеса. Технологию VAR арбитры также использовать не стали, предпочтя позже зафиксировать у мексиканца спорный офсайд.

Как передает «Лайф», Мексика впервые обыграла немцев на международном турнире после одной ничьей и пяти поражений подряд.

Также в группе F играют сборные Швеции и Южной Кореи.

Minval.az