Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы E прошла в Самаре, пишет ТАСС.

На 56-й минуте отличился защитник сборной Сербии Александр Коларов.

Защитник Бранислав Иванович установил рекорд по количеству матчей за сборную Сербии. Встреча с костариканцами стала для Ивановича 104-й за национальную команду. Он превзошел достижение полузащитника Деяна Станковича (103).

Сборные Коста-Рики и Сербии впервые встречались в рамках чемпионата мира.

Сборная Сербии вышла в лидеры группы E, заработав три очка. В другом матче группы в воскресенье в Ростове-на-Дону сыграют команды Бразилии и Швейцарии.

Minval.az