Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел и министром обороны Армении выступили с совместным заявлением, сообщив о планируемой в ближайшее время встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

«Сопредседатели и официальные лица Армении рассмотрели ход переговоров, обсудили дальнейшие шаги по продвижению процесса, в том числе встречу министров в ближайшем будущем. Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной атмосферы», — говорится в распространенном в заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение карабахского конфликта на базе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и самоопределение народов.

«Армянские официальные лица заявили о своей поддержке работы Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ и готовности продолжить плодотворную работу под эгидой сопредседателей», — отмечается в заявлении.

Minval.az