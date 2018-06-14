Forbes составил рейтинг футболистов, которые получают больше всех остальных игроков в мире. Так, на первом месте оказался форвард «Барселоны» Лионель Месси. Отметим, что нападающий Аргентины впервые обогнал в этом списке португальца Криштиану Роналду.

Суммарный доход Месси за прошлый год составил 111 миллионов долларов, а нападающий «Реала» получил только 108 миллионов долларов.

Следом за Месси и Роналду идёт форвард ПСЖ Неймар. Он заработал 90 миллионов долларов. На четвёртой строчке оказался полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ($29,5 млн). В пятёрку рейтинга попал ещё один футболист каталонского клуба — Луис Суарес ($26,9 млн). Кроме того, в рейтинге оказались форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ($23,5 млн), хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария ($22,6 млн), следом за ним идут два его одноклубника Килиан Мбаппе ($22,5 млн) и Тиаго Силва ($22,4 млн). Десятое место списка занимает полузащитник «Реала» Хамес Родригес, который сейчас в аренде у «Баварии». Он за прошлый год заработал 22,1 млн долларов.

Minval.az