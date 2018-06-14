В Подмосковье 14 июня умер известный режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщает ТАСС. Говорухину было 82 года.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал агентству, что Говорухин умер утром в санатории «Барвиха».

Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Говорухин был режиссером таких фильмов, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят», «Благословите женщину», «Вертикаль», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и других.

С 1993 года он был депутатом Госдумы, где возглавлял комитет по культуре. С 2005 года он был членом партии «Единая Россия». В 2000 году он участвовал в президентских выборах и набрал 0,44% голосов. На президентских выборах в 2012 году он возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.

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