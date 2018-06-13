Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей странице в Twitter видеоролик, который, по его словам, он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре 12 июня. Ролик также опубликован в Facebook Белого дома.

Видеоролик длится чуть больше четырех минут, в нем есть лишь один титр — ролик сделан некоей «A Destiny Pictures Production», а главными действующими лицами указаны Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

В ролике показываются перспективы развития КНДР в будущем, чередуются цветные кадры — достижения развитых стран и черно-белые — нищета, запуски ракет, пустые полки магазинов.

Представитель Совета национальной безопасности США сообщила Bloomberg, что ролик был подготовлен советом для того, чтобы продемонстрировать выгоды от полной денуклеаризациии.

Minval.az