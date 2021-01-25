«Государственный Фонд социальной защиты проводит оздоровительные мероприятия по всем направлениям. Рассматриваются вопросы об отмене необоснованных пенсий, приведении размеров пенсий в соответствие с законодательством, а также возникновении права на пенсию по инвалидности».

Об этом в интервью АПА сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

По его словам, за этот период было выявлено и ликвидировано более 6500 фиктивных инвалидностей.

«Ежегодная финансовая нагрузка этих работ составляет 30 миллионов манатов. Исходя из актуарных расчетов, определяем, что если бы эти выплаты не были предотвращены, Госфонду был бы нанесен ущерб в размере около 735 миллионов манатов. Эти меры продолжаются. В 2018 году в номинальной сумме пенсии был проведен баланс в объеме 26 миллионов манатов, в 2019 году -103 миллиона манатов, в 2020 году — 113 миллионов манатов».

Minval.az