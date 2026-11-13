Лидер КНДР Ким Чен Ын изменил государственный флаг страны, сообщает The Wall Street Journal. Полотнище стало короче, а красную звезду переместили ближе к центру. Соотношение сторон изменилось с 1:2 на 1:1,65.

Изменения закреплены в обновлённой Конституции КНДР. Основные цвета и символы флага сохранились.

По мнению издания, изменения связаны со стремлением Ким Чен Ына дистанцироваться от наследия своего деда Ким Ир Сена и сформировать собственный политический образ.

Ранее северокорейский лидер отказался от политики объединения с Южной Кореей и изменил государственный гимн, исключив упоминание Корейского полуострова.