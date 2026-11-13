Концерн Mercedes-Benz приостановил новые инвестиции в немецкие предприятия из-за разногласий с профсоюзами по сокращению расходов.

Руководство требует увеличить рабочую неделю с 35 часов без повышения зарплат и сократить премии. По оценке компании, стоимость рабочего часа в Германии может быть в пять раз выше, чем в Восточной Европе.

Если соглашения достичь не удастся, Mercedes допускает закрытие двух заводов и перенос производства за границу.

Причинами кризиса названы падение продаж и прибыли, высокие издержки, американские пошлины и конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.