Подписание декларации о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Великобританией стало важным этапом в развитии двусторонних отношений, которые на протяжении десятилетий сохраняли высокий уровень. Документ предусматривает расширение сотрудничества не только в традиционной энергетической сфере, но и в обороне, транспортной логистике, высоких технологиях, искусственном интеллекте и инвестициях. Особое значение имеет готовность сторон углублять взаимодействие в оборонной промышленности и сфере безопасности, а также развивать Средний коридор, связывающий Европу с Центральной Азией.

Для Лондона Азербайджан представляет интерес не только как крупный энергетический партнёр, но и как важное звено в формирующейся системе транспортных и экономических связей между Европой и Азией. На фоне растущего внимания западных государств к Центральной Азии и её ресурсному потенциалу значение Баку как транзитного и регионального партнёра приобретает дополнительный вес.

При этом новое соглашение вписывается в более широкую стратегию внешней политики Азербайджана, направленную на развитие отношений с ведущими мировыми державами и сохранение баланса интересов. О том, какие возможности открывает декларация и как она может повлиять на расстановку сил в регионе, в комментарии Minval Politika рассказал политолог, профессор, доктор Ровшан Ибрагимов из Университета Вебстера в Узбекистане.

По словам эксперта, отношения Баку и Лондона и прежде находились на высоком уровне. Между странами были заключены соглашения в 1994 и 1998 годах, однако нынешнюю декларацию можно считать своеобразной вершиной двустороннего взаимодействия.

«Положительный аспект заключается в том, что всё это плодотворное сотрудничество двух стран перешло на правовой уровень. К тому же подписание соглашения о стратегическом партнёрстве с крупным государством, членом Совета Безопасности ООН и при этом западной страной всегда является положительным фактором», — отметил Ибрагимов.

Он обратил внимание и на то, что Азербайджан в последнее время подписывает подобные документы с крупнейшими международными игроками, в том числе с США и Китаем. По мнению политолога, это позволяет говорить о складывающейся тенденции к оформлению стратегических отношений Баку с постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Говоря о причинах заинтересованности Лондона в углублении отношений с Азербайджаном, Ибрагимов подчеркнул, что британское присутствие в регионе имеет давнюю историю, поскольку связи двух стран складывались ещё в период становления азербайджанской государственности.

Впоследствии важнейшим направлением двустороннего сотрудничества стала энергетика. Британская компания BP активно участвовала в реализации азербайджанских энергетических и транспортных проектов. Сегодня это взаимодействие получает продолжение и за пределами Южного Кавказа.

«Мы наблюдаем сотрудничество SOCAR и BP в Узбекистане, в Израиле также ведётся взаимодействие и совместная работа над энергетическими проектами. Для Азербайджана и SOCAR это новое направление, тогда как BP обладает большим опытом. Здесь, безусловно, присутствует геополитическое значение, но прежде всего это геоэкономическое сотрудничество», — пояснил эксперт.

Отдельно политолог остановился на перспективах оборонного взаимодействия. По его мнению, конкретное содержание этого направления, вероятно, будет детализировано в отдельном документе. При этом одним из наиболее перспективных вариантов сотрудничества может стать совместное производство вооружений.

«Для Азербайджана это может быть особенно интересно. Выход на разработки и технологические навыки Великобритании был бы ценным, так же как и приобретение британского вооружения, поскольку с 1991 года у Азербайджана такой практики не было. Это ещё и в некотором смысле сдерживание соседей с учётом появления новых видов вооружения», — считает Ибрагимов.

Возможное проведение совместных военных учений эксперт также оценивает положительно, хотя и призывает дождаться дальнейших шагов сторон. По его словам, пока рано судить о масштабах будущего сотрудничества, однако само закрепление оборонного направления в стратегической декларации создаёт для него необходимую основу.

Что касается роли Великобритании в региональной безопасности, Ибрагимов считает, что здесь многое будет зависеть от готовности Лондона выступать самостоятельным игроком в вопросах глобальной безопасности. Он напомнил, что исторически Великобритания как морская держава обеспечивала свои интересы прежде всего посредством военно-морского флота.

«Великобритания столь активно присутствовала в регионе лишь однажды — в 1918 году, когда Азербайджан провозгласил независимость. Однако и сейчас Лондон будет держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий», — отметил политолог.

В то же время в энергетике и транспортной логистике заинтересованность Лондона уже очевидна. Дополнительным фактором становится растущее значение Центральной Азии, в частности её запасов критически важных минералов. Ибрагимов не сомневается, что Великобритания не останется в стороне от процессов, связанных с их добычей и транспортировкой.

В этом контексте особую роль приобретает Средний коридор. По оценке эксперта, по мере развития отношений Великобритании со странами Центральной Азии значение этого маршрута для Лондона будет только возрастать.

«Я думаю, что по мере развития отношений Великобритании со странами Центральной Азии Средний коридор будет для неё весьма актуальным. Многие страны уже подписывали соглашения с государствами Центральной Азии, однако разработка и транспортировка минералов и других полезных ископаемых будут осуществляться через Азербайджан. Поэтому развитие отношений с Баку является стратегическим», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Великобритания сегодня занимает лидирующие позиции в этом направлении, а Азербайджан становится важнейшим звеном в обеспечении транспортной связанности между Центральной Азией и европейскими рынками.

Оценивая возможное влияние нового партнёрства на геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, политолог предлагает говорить не столько об изменении существующего баланса сил, сколько о появлении в регионе ещё одного значимого международного игрока.