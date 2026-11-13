Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.