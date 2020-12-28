Омбудсмен Сабина Алиева распространила обращение в связи с тем, что в Ходжавенде один военнослужащий стал шехидом, а другой получил ранение.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что 27 декабря 2020 года незаконный вооруженный армянский отряд из 6 человек или отряд из остатков ВС Армении совершил нападение на части Азербайджанской армии в селе Агдам (Акаку) Ходжавендского района.

В результате нападения один военнослужащий стал шехидом, другой получил ранение: «Мы расцениваем и решительно осуждаем это представляющее существенную угрозу правам человека событие как факт очередного грубого нарушения норм и принципов международного права, норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций. В то же время призываем армянскую сторону соблюдать совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации, подписанное 10 ноября 2020 года, и воздерживаться от подобных незаконных действий, которые могут привести к нарушению прав человека».

Minval.az