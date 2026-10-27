Президент России Владимир Путин назвал Азербайджан надежным партнером Москвы во многих сферах, в том числе в энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана, господином Алиевым, в том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере. Мы видим здесь хорошие перспективы и готовы к этой совместной работе», – заявил Путин, комментируя выступления участников саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

Он отметил, что Россия поставляет в Турцию значительно больше газа, чем Азербайджан, однако подчеркнул: «Мы не чувствуем себя конкурентами».

Российский лидер особо отметил, что Азербайджан является стабильным и хорошим партнером РФ по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере.