Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции (парламент) одобрил законопроект о ратификации Мекканского соглашения о совместной обороне между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, сообщает Anadolu.

На заседании заместитель министра иностранных дел Турции, посол Левент Гюмрюкчю ответил на вопросы депутатов, касающиеся соглашения.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит на общем заседании парламента с информацией о соглашении.

Документ, подписанный 7 августа 2026 года в Мекке, предусматривает укрепление коллективного сдерживания, регулярные консультации по вопросам безопасности, совместную подготовку и проведение учений, а также сотрудничество в оборонной промышленности.