Бакинская инициативная группа решительно осуждает решение Сената Франции отклонить конституционную реформу, предусматривающую предоставление автономии Корсике. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Бакинской инициативной группы Аббаса Аббасова.

«Это решение является очередным проявлением колониального мышления, по-прежнему господствующего в политических кругах Франции, открытого неуважения к воле корсиканского народа и глубокого разрыва между заявлениями официального Парижа о праве народов на самоопределение и его фактической политикой», — заявил Аббасов.

По его словам, события 26 октября 2026 года во французском Сенате вновь показали, что режим Макрона не желает признавать стремление корсиканского народа самостоятельно определять свое политическое будущее, сохранять национальную идентичность и обладать правом на самоуправление на собственной земле.

«Недопустимо подобным образом сводить на нет результаты более чем четырех лет политических переговоров, достигнутые договоренности и волю демократически избранных представителей Корсики», — подчеркнул он.

Аббасов также раскритиковал исключение из законопроекта положений, предусматривающих признание самобытной истории, языковой и культурной идентичности корсиканцев, а также их особой связи с родной землей.

«Франция, с одной стороны, пытается читать всему миру лекции о демократии, правах человека и свободе народов, а с другой – рассматривает даже самые элементарные политические требования народов на территориях, которые она удерживает под своим господством, как угрозу», — говорится в заявлении.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы назвал абсурдным представление требований корсиканского народа об автономии как угрозы единству Франции.

«Защита собственного языка, культуры, исторической идентичности и политических полномочий является фундаментальным правом народа. Настоящая угроза заключается в систематическом отклонении этих законных требований и принесении политической воли народов в жертву интересам центральной власти», — отметил Аббасов.

В заключение Бакинская инициативная группа призвала власти Франции уважать законную волю корсиканского народа, признать его политические, культурные и языковые права, соблюдать достигнутые договоренности и продемонстрировать реальную политическую волю в вопросе автономии.

Организация также призвала международное сообщество, правозащитные организации и соответствующие международные институты не оставаться равнодушными к несправедливости, которую французское государство проявляет в отношении законных политических требований корсиканского народа.