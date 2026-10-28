Президент США Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом Соединенных Штатов и проводить там выборы губернатора вместо президента.

«Хочу поблагодарить Венесуэлу. Наши отношения стали очень-очень хорошими, замечательными», – сказал Трамп на предвыборном митинге в Корпус-Кристи (штат Техас).

Американский лидер выразил надежду, что Венесуэла станет процветающей страной, и допустил ее присоединение к США.

«Давайте сделаем ее 51-м штатом», – заявил он, после чего предложил проводить в стране выборы губернатора, а не президента.

Кроме того, президент США напомнил о масштабной топливной сделке между Вашингтоном и Каракасом. По его словам, теперь у США больше нефти, чем у любой другой страны, даже если сложить запасы остальных государств.