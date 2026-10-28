ОАО «Азеришыг» 28 октября временно ограничит подачу электроэнергии в нескольких районах Баку из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба общества.

В Ясамальском районе электричество отключат с 10:00 до 13:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Арифа Мурадова, Асада Ахмедова, Исфандияра Зулалова, Мухаммеда Хиябани, Мирали Сеидова, Муртузы Мухтарова и Шамиля Азизбекова, на проспекте Азербайджан, а также в части первого и второго жилых массивов Ени Ясамал.

В Насиминском районе с 10:00 до 12:00 возможны кратковременные перебои с электроснабжением на улице Расима Сафарова и в некоторых частях жилого массива Третья Алатава.

В жилом городке Шуша в поселке Рамана Сабунчинского района подачу электроэнергии приостановят с 10:00 до 14:00.

В первом и втором массивах поселка Локбатан Гарадагского района электричество отключат с 10:00 до 13:00.

По данным «Азеришыг», специалисты проведут ремонт на трансформаторных подстанциях в Ясамальском и Насиминском районах, а также на воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в Сабунчинском районе. Кроме того, в Гарадагском районе установят новую комплектную трансформаторную подстанцию.

В компании пояснили, что работы направлены на повышение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на электроэнергию.