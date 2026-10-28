Экзитполы парламентских выборов в Израиле не выявили явного победителя: ни блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни оппозиция не набирают большинства для формирования правительства. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным 12-го канала, партия «Ликуд» Нетаньяху получит 24 места в Кнессете, а центристская оппозиционная партия «Яшар», которую возглавляет его главный соперник, бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, – 22.

13-й канал прогнозирует 25 мест у «Ликуда» и 23 у «Яшара». По оценке телеканала Kan, партия Нетаньяху получит 25 мандатов, а партия Айзенкота – 21.

Согласно экзитполу 13-го канала, оппозиционные партии в сумме получат 53 места, а блок, поддерживающий Нетаньяху, – 50. Аналогичную картину показывают данные Kan.

Для большинства в Кнессете необходимо не менее 61 мандата из 120.

00:25 В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован 120-местный Кнессет, сообщают местные СМИ.

В выборах участвовали кандидаты от 36 партий. По данным израильских СМИ, явка оказалась рекордно высокой.

Согласно экзитполу телеканала «Канал 12», блок Гади Айзенкота может получить 52 мандата, блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху – 50, а арабские партии – 18.

Для получения большинства в Кнессете необходимо наличие не менее 61 мандата.