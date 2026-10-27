Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин готов принять главу Украины Владимира Зеленского в Москве, но считает встречу лидеров целесообразной после завершения переговоров и подготовки документов об урегулировании.

В интервью «Вестям» Ушаков отметил, что тема возобновления переговоров России, Украины и США стала главной в телефонном разговоре Путина с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Ушаков отметил, что Путин подтвердил собеседникам готовность обеспечить Зеленскому все условия для визита в Москву, включая безопасность, если украинский лидер захочет провести прямые переговоры.

При этом помощник российского президента подчеркнул, что встреча глав России и Украины имеет смысл прежде всего после завершения переговорного процесса, когда стороны подготовят документы о долгосрочном урегулировании.